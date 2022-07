Calciomercato Juventus, il colpo più atteso dell’estate arriva stasera

Juventus, il colpaccio estivo atterra stasera a Torino: visite mediche programmate, poi arriverà anche la firma sul contratto.

La Juventus di Andrea Agnelli continua senza sosta a lavorare per programmare la prossima stagione e regalare a Massimiliano Allegri ed ai tifosi nuovi innesti da inserire in rosa. La strategia del club bianconero è chiara. L’obiettivo è dare fastidio al Milan di Stefano Pioli, all’Inter di Simone Inzaghi ed al Napoli di Luciano Spalletti.

Per farlo, però, bisognerà riempire i buchi lasciati dall’addio di Paulo Dybala e di Giorgio Chiellini. Non a caso la lista dei desideri è piuttosto lunga e ricca di talenti sparsi in giro per l’Europa. Oltre a giovani ed interessanti profili, ci sono anche dei calciatori di esperienza che possono fare al caso del tecnico Allegri.

Calciomercato Juventus, Di Maria arriva a Torino stasera

Tra i desideri per il la finestra estiva di calciomercato ci sono Paul Pogba, libero a parametro zero dopo la scadenza contrattuale con il Manchester United, e Angel Di Maria che ha da poco detto addio al Paris Saint-Germain. Proprio l’attaccante argentino, ora, sembra essere ad un passo dalla maglia bianconera.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il calciatore è atteso questa sera a Torino per iniziare la sua avventura in maglia bianconera. Prima della firma sul contratto che lo legherà al club di Agnelli, però, dovrà sottoporsi alle visite mediche di routine ed agli esami clinici del caso. El Fideo, dopo l’addio al PSG, siglerà con la Juve un contratto annuale per poi ripartire, con ogni probabilità, dal Rosario Central il prossimo anno.

La notizia che tutti i tifosi della Juventus attendevano con ansia sta finalmente per diventare realtà. Per il trasferimento di Angel Di Maria alla Juventus, oramai, è solamente questione di poche ore.