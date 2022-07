“Vuole il Torino”: salti di gioia per Juric, è in dirittura d’arrivo

Il colpo è in dirittura d’arrivo, il Torino si sta muovendo seriamente sul mercato e Juric tira un sospiro di sollievo

Il Torino si sta muovendo sul mercato in entrata, il direttore sportivo Davide Vagnati è impegnatissimo per garantire a Ivan Juric una squadra di alto livello. Sono andati via giocatori importanti come Belotti, Brekalo e Mandragora, e probabilmente saluterà anche Bremer. E’ tempo di una piccola rifondazione per puntare a un campionato tranquillo, anche se l’allenatore granata aspira anche a qualcosa in più.

Il Toro non ha trovato l’accordo con la Juventus per Mandragora, che è andato alla Fiorentina dove disputerà la Conference League. Va trovato un sostituto e Vagnati lo ha individuato in Giulio Maggiore dello Spezia. La trattativa è già avviata e a buon punto, anche perché il giocatore ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

Torino, nuovo incontro per Maggiore

L’edizione di oggi di Tuttosport analizza la questione Maggiore: “Vuole solo il Torino e non ha intenzione di rinnovare il contratto con lo Spezia. I liguri hanno chiesto Seck e Linetty come contropartite. Il primo sarà liberato dopo l’arrivo di Radonjic, mentre il secondo guadagna 1,8 milioni e preferisce la Sampdoria”. Oggi, inoltre, è in programma un nuovo incontro tra Torino e Spezia per parlare del centrocampista.

Maggiore è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, ne è diventato il capitano pur essendo un classe ’98. Ma ora pare abbia voglia di una nuova esperienza, un salto più alto per mettersi in mostra, magari, anche in ottica Nazionale. Il centrocampista ha infatti effettuato la trafila anche nelle nazionali giovanili a partire dall’Under 18.