Prima l’addio e poi la frecciata: Atalanta, Gasperini nel mirino

Prima la rottura in casa Atalanta ma ora, con il ritorno in Serie A, è arrivata anche la frecciata: nel mirino delle dichiarazioni c’è Gasperini.

Il portiere, dopo l’esperienza di un anno all’estero, è rientrato in Italia e giocherà (sempre in prestito dall’Atalanta e con diritto di riscatto) in un altro club di Serie A. Arrivato quest’oggi in città per svolgere le visite mediche, ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni. Che frecciata a Gasperini.

Pierluigi Gollini ha fatto ritorno in Serie A. Ancora non è ufficiale, ma manca solamente il comunicato da parte della Fiorentina. Il portiere continua ad essere per ora di proprietà dell’Atalanta ma, dopo l’anno trascorso al Tottenham, sarà quest’anno nuovamente lontano da Bergamo in prestito.

Tornato in Italia è stato oggi intercettato a Firenze, dove ha svolto le visite mediche. Proprio nella città toscana, ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’estremo difensore ha voluto parlare delle aspettative per il futuro. Ma non solo. È arrivata anche la frecciata per Gian Piero Gasperini.

Gollini arriva a Firenze, ma non manca la frecciata a Gasperini: “Ho dei sassolini da togliermi”

Pierluigi Gollini è tornato in Serie A. Ha svolto quest’oggi le visite mediche con la Fiorentina, manca quindi a questo punto solamente l’ufficialità. Intercettato in città, in ogni caso, il portiere ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’. Non ha parlato solamente della nuova esperienza che lo attende, ma ha fatto anche riferimento al passato.

Prima di approdare al Tottenham, il 24 luglio del 2021, Gollini ha nella stagione precedente vissuto diversi momenti difficili con Gian Piero Gasperini all’Atalanta. Non è, perciò, passata inosservata la frecciata da parte del classe 1995: “Ho dei sassolini da togliermi dalle scarpe. Sono molto carico e determinato: quest’anno deve essere dura per tutti giocare al Franchi. Il passato qui? È stato una vita fa, sono cambiate tante cose e sono cresciuto molto”.