Lazio-Sarri, annuncio dal nulla. E ora il tecnico si preoccupa

La Lazio si prepara alla prossima stagione in Serie A ma l’annuncio del big preoccupa Sarri e tutto il club biancoceleste: ecco cosa sta accadendo.

La Lazio, in ritiro in Veneto ad Auronzo di Cadore, si sta preparando alla prossima stagione di Serie A. Maurizio Sarri sta studiando la migliore preparazione atletica per la sua squadra, in attesa dei nuovi rinforzi che arriveranno grazie alle trattative di calciomercato.

Tutto il gruppo Lazio, quindi, guidato da Maurizio Sarri, è in questi giorni in ritiro alle cosiddette Tre Cime di Lavaredo ad Auronzo di Cadore. In Veneto la rosa sta svolgendo la preparazione atletica, con la stagione 2022/2023 che si avvicina rapidamente.

Proprio dal ritiro, tuttavia, ai microfoni di ‘Lazio Style Channel’, ha parlato un big della squadra, ovvero Luis Alberto. E con l’occasione il Mago ha sollevato un problema che ora sta facendo preoccupare i tifosi. Ecco cos’ha riferito.

La Lazio è in ritiro, ma Luis Alberto solleva un problema che preoccupa: “Il campo è in pessime condizioni”

A ‘Lazio Style Channel’, quindi, Luis Alberto ha riferito: “Ad Auronzo il clima un po’ più fresco, quindi la temperatura è ottima per il precampionato. Il mister ci sta facendo stancare. Ma nonostante tutto io sto bene. Ho avuto un problema di pubalgia a fine campionato scorso, ma ora sono arrivato al ritiro meglio di quanto pensassi. Mancano ancora dei compagni, soprattutto quelli nuovi che dobbiamo aiutare per arrivare alla nuova stagione al meglio”.

Luis Alberto ha, però, poi sollevato anche un problema. L’annuncio del giocatore: “Siamo in difficoltà perché qui il campo è in pessime condizioni. Abbiamo paura degli infortuni e questo non è il momento di farsi male. Abbiamo parlato con il mister che è d’accordo, vediamo se riescono a sistemarlo. L’importante è lavorare, tra due o tre settimane cominceremo a vedere i risultati”.