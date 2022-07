Milan, c’è la rottura improvvisa: comunicato ufficiale e tifosi spiazzati

Occhio Milan, arriva il comunicato ufficiale: il giocatore ha preso la sua decisione e questa può cambiare le prospettive per il futuro.

Il Milan monitora, in fin dei conti non da molto lontano, la situazione che sta riguardando il giocatore nelle ultime ore. Il centrocampista, che appunto piace ai rossoneri, ha preso un’importante e definitiva decisione. Quest’ultima è stata comunicata in via ufficiale.

Sotto la luce dei riflettori, nelle ultime ore, è finito Hakim Ziyech e, con lui, la decisione di rompere con la sua agenzia di procuratori. Il centrocampista è infatti giunto alla conclusione di poter procedere da solo per il futuro e di poter prendere autonomamente le proprie decisioni.

Il marocchino è nel mirino del Milan, piace a Maldini e Massara e la rottura con l’agenzia Nakhli Mondial può adesso cambiare le carte in tavola. Il giocatore è attualmente di proprietà del Chelsea ma, nonostante la scadenza di contratto fissata al 2025 e l’ingaggio piuttosto alto, i rossoneri vorrebbero provare ad avviare un’operazione per lui. La decisione presa ora può cambiare le prospettive per il futuro.

Occhio Milan, Ziyech ha riferito in via ufficiale la rottura con la propria agenzia: gestirà autonomamente il proprio futuro

Come comunicato in via ufficiale sul proprio profilo ‘Instagram’, Hakim Ziyech ha riferito: “Ho raggiunto un punto nella mia vita in cui sento che è il momento giusto per me di prendere il pieno controllo del mio futuro professionale. Voglio che le trattative e le decisioni sulla mia carriera siano fatte da me”.

“Quindi – ha continuato Ziyech nel comunicato che potrebbe cambiare le prospettive per il futuro – andando avanti, io e il mio team, insieme ai nostri rappresentanti legali, gestiremo il lato commerciale delle cose. L’interesse professionale dovrebbe essere diretto alle informazioni di contatto nella mia bio. Rimango incredibilmente grato per il vostro continuo sostegno”.