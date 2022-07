Juventus, Agnelli vuole un partner per Vlahovic: scambio sorprendente

La Juventus del presidente Agnelli sta pensando uno scambio con un’altra società di Serie A per arrivare al suo nuovo obiettivo per l’attacco

La Juventus è alla ricerca di un’alternativa di garanzia per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è ancora fuori per completare il recupero dopo i problemi fisici di giugno. La dirigenza bianconera dopo il grosso investimento compiuto per arrivare all’ex viola durante lo scorso mese di gennaio, punta adesso a completare l’attacco.

L’acquisto di un’alternativa valida consentirà a Max Allegri di lasciare rifiatare di tanto in tanto il calciatore serbo prima degli appuntamenti più importanti. Un fattore fondamentale, specie in una stagione atipica come questa in cui molte gare saranno super concentrate a causa del Mondiale invernale.

Juventus, Arnautovic alternativa a Vlahovic: i bianconeri pensano ad uno scambio con Daniele Rugani

Il calciatore verso cui sembrano dirette le attenzioni della Juventus sembrano essere rivolte verso Marko Arnautovic. L’attaccante del Bologna, come rivelato da ‘TuttoSport’, appare essere il prescelto per arricchire il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

L’allenatore livornese avrebbe così un calciatore maturo che nell’ultima stagione ha dimostrato di avere le doti per fare bene in Italia. Per Arnautovic sarebbe l’occasione per completare la sua carriera in club con grosse ambizioni.

La chiave per arrivare ad Arnautovic sarebbe Daniele Rugani. Il difensore piace al Bologna e potrebbe pertanto essere la contropartita tecnica scelta per rendere l’operazione più semplice. I due club torneranno a parlare ancora nei prossimi giorni.

Nello scorso campionato, Arnautovic – che ha compiuto 33 anni lo scorso 19 aprile, ha siglato 14 gol in 33 presenze, dando un grosso contributo alla buona stagione compiuta dalla formazione di Sinisa Mihajlovic. Rugani ha invece trovato pochissimo spazio nella Juventus di Allegri.