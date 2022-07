Cristiano Ronaldo, le voci sul suo futuro ora sono ufficiali: tifosi increduli

Occhio United, le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo adesso sono ufficiali: c’è l’annuncio improvviso e tifosi che restano di sasso.

La stagione del ritorno a Manchester non è andato come in molti si attendevano. E il Cristiano Ronaldo-bis sembra essere già giunto al termine, per il dispiacere e l’incredulità dei tifosi dello United.

D’altronde, la mancata qualificazione in Champions League dei Red Devils non ha certo aiutato CR7 a valutare una permanenza prolungata con la maglia del club inglese. E adesso, il fenomeno portoghese è al centro di tante voci di mercato.

Voci di mercato che lo vedrebbero lontano da Manchester, pronto per una nuova esperienza e una permanenza (quella sì) in Champions League. Tra i tanti club che si sarebbero fatti avanti ci sarebbe anche il Bayern Monaco, che cerca eredi per Robert Lewandowski.

Ronaldo dice no alla tournée con lo United: arriva l’annuncio ufficiale

Intanto, già nella giornata di ieri, era trapelato il primo indizio sul futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto raccontato da ‘Sky Sports UK’, il lusitano avrebbe rifiutato di prendere parte alla tournée estiva del Manchester United in Thailandia, facendo scattare l’allarme sul possibile avvenire di CR7.

Una voce che, nella giornata di oggi, è divenuta ufficiale: “Gli è stato concesso un semplice periodo di ferie aggiuntive”, ha commentato il neo-tecnico Ten Hag attraverso un comunicato diramato dalla stessa società inglese. Un periodo di ferie aggiuntive dovute ad un problema familiare – si legge – che il portoghese deve affrontare.

Intanto, le voci di mercato sul futuro di Cristiano Ronaldo non si placano. Dopo l’addio alla Juventus vissuto lo scorso anno e il ritorno in pompa magna allo United, l’ex Real Madrid potrebbe essere già giunto al momento dei saluti.