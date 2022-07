“Problemi durante le visite mediche”: Lazio, guaio per Lotito: salta l’operazione?

L’operazione per la Lazio sembrava ormai fatta, ma un problema sorto durante le visite mediche potrebbe complicare la vicenda.

Il mercato della Lazio nelle ultime giornata sta prendendo un’accelerata non indifferente. Dopo la chiusura della trattativa con il Real Madrid per il difensore Mario Gila, Lotito ha regalato a Sarri un altro centrale: Nicolò Casale dell’Hellas Verona.

Quasi 10 milioni di euro per prelevare una delle rivelazioni dello scorso campionato. Il mercato biancoceleste non si ferma però qui. Perché sempre in difesa è in dirittura d’arrivo la chiusura con Alessio Romagnoli, difensore svincolatosi dal Milan.

Insomma Sarri al momento può sorridere. Naturalmente questi acquisti portano ad un lavoro anche sul fronte cessioni. Luiz Felipe ha già salutato, a breve potrebbe seguirlo Acerbi il cui rapporto con la tifoseria è ai minimi termini. Sembrava sicuro anche l’addio di Muriqi, ma sul kosovaro è sorto al momento un problema.

Lazio, ferma al momento la cessione di Muriqi

Era tutto fatto per il passaggio di Verdat Muriqi al Club Brugge. L’attaccante kosovaro, che ha disputato la seconda parte della scorsa stagione con la maglia del Maiorca, è uno dei nomi in lista di sbarco. Era stato trovato l’accordo con il Club Brugge, con il calciatore che era già volato in Belgio per le visite mediche.

Stando però a quanto si apprende dal portale Tomas Taecke sono sorti problemi proprio durante le suddette visite. Per questo saranno richiesti accertamenti da effettuare nella giornata di domani. Il calciatore in questo momento è quindi ‘in sospeso’, in attesa di capire se questi problemi saranno superati e il trasferimento, sui cui c’è accordo tra tutte le parti, sarà portato a termine o dovrà tornare a Roma quanto prima.