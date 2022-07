Napoli, Spalletti è stato chiaro: colloquio con De Laurentiis, la richiesta

Ci sono ancora dubbi in casa Napoli per uno degli elementi chiave della squadra. Colloquio tra Spalletti e De Laurentiis, c’è la richiesta dell’allenatore.

La stagione del Napoli sta per cominciare, ma i dubbi restano tanti. La lista dei convocati per il ritiro di Dimaro non vede al suo interno, per la prima volta dopo anni, giocatori come Lorenzo Insigne e Dries Mertens, giocatori che hanno rappresentato la colonna portate di questa squadra. Le cose sono ovviamente cambiate, ed il Napoli ha cambiato la muta nel corso delle ultime stagioni, fino ad arrivare all’addio di due giocatori simbolo ed entrati a suon di numeri nella storia del club.

C’è, in questi giorni, un gran parlare di quello che sarà il futuro di altro giocatori azzurri. Tra di loro anche Kalidou Koulibaly, rimasto uno dei pochi volti storici di questa squadra. Il difensore ad oggi è uno degli elementi più “longevi” della rosa. Ma quale sarà il suo destino?

Napoli, Koulibay ed il futuro: colloquio tra Spalletti e De Laurentiis

In questi anni Koulibaly si è affermato di netto come uno dei difensore più importanti della Serie A ma anche dell’intero panorama europeo. Ecco perchè c’è la Juventus ad aver messo gli occhi su di lui. In questi giorni si è fatto un gran parlare dell’interesse della Vecchia Signora per il giocatore senegalese.

Secondo quanto riportato in queste ore dalla versione online de ‘La Repubblica’, ci sarebbe stato un colloquio tra Spalletti e De Laurentiis dove anche quest’argomento è stato toccato. L’allenatore avrebbe in maniera chiara e netta al presidente di trattenere Koulibaly. Quando il patron arriverà a Dimaro – si legge – si formalizzerà la proposta di rinnovo. Sul difensore, lo ricordiamo, ci sono anche gli occhi di Chelsea e Barcellona.