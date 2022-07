Napoli, non solo Mertens e Koulibaly: un altro big può partire

Tifosi del Napoli preoccupati. Dopo i possibili addii di Mertens e Koulibaly un altro big azzurro potrebbe lasciare il Diego Armando Maradona.

Che quello del Napoli quest’estate sarebbe stato un mercato ricco di cambiamenti non era un mistero. Dall’annuncio di De Laurentiis circa la volontà societaria di abbassare il monte ingaggi, molte situazioni sono improvvisamente diventate in bilico. C’è chi, come Lorenzo Insigne o Ghoulam già ha fatto le valigie e chi invece, come Mertens e Koulibaly, vive ancora una situazione in sospeso.

Il belga, anche se ufficialmente è ormai svincolato, è ancora in trattativa per un rinnovo che però sembra sempre più in bilico. Ancora troppa la distanza tra domanda e offerta. Il senegalese invece è di fronte a tre opzioni: o rinnovo con ritocco dell’ingaggio verso il basso, o addio già questa estate a fronte di un’offerta attorno ai 40 milioni, oppure ultima stagione in scadenza. Con il Napoli che nel frattempo si sta tutelando con un eventuale sostituto.

In caso di partenza di questi due calciatori si andrebbe ulteriormente ad assottigliare il blocco del fu Napoli di Sarri. E proprio l’ex tecnico azzurro, passato adesso sulla panchina della Lazio, potrebbe dare un ulteriore picconata a quel blocco squadra. Stando a quanto riporta il Messaggero, la Lazio starebbe infatti pensando a Piotr Zielinski per rinforzare la sua mediana.

Napoli, occhio a Zielinski: Sarri pronto allo sgarbo

Il centrocampista polacco rappresenta un vero e proprio sogno di mercato per i biancocelesti. Zielinski a Napoli non ha mai mostrato totalmente le sue qualità. Nelle sei stagioni con la maglia azzurra il centrocampista ha sempre dato la sensazione di essere ad un passo dalla consacrazione definitiva, ma, per un motivo o per un altro, essa è sempre sfuggita.

Sarri, che oltre a Napoli lo ha allenato anche ad Empoli, lo conosce bene e sarebbe felicissimo di poterlo allenare nuovamente. Certo, la trattativa al momento è in fase estremamente embrionale, con i biancocelesti che devono trovare l’accordo sia col giocatore, ma anche col Napoli. Il rinnovo nel 2024 oltretutto mette De Laurentiis in una posizione di forza e difficilmente il numero uno del Napoli farà sconti al suo ex allenatore.