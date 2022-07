Inter, debutto stagionale per Inzaghi: spunta subito una novità

Primo appuntamento per l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha provato la squadra lanciando anche tanti giovani.

L’Inter di Simone Inzaghi è senza dubbio tra le regine di questa prima fase di calciomercato. Il club nerazzurro ha riportato a casa Romelu Lukaku, con un’operazione magistrale ed ha migliorato la rosa con innesti giovani e di esperienza come Asllani, Bellanova e Mkhitaryan. Il club ha cominciato in questi giorni il ritiro e la squadra è già al lavoro.

In attesa delle prime amichevoli oggi la formazione nerazzurra ha disputato un allenamento congiunto, una partitella, contro la FC Milanese, club appena neo promosso in Eccellenza. Sugli scudi subito Romelu Lukaku: l’attaccante belga è apparso fin dai primi minuti tra i più in forma ed ha grande voglia di rilanciarsi.

La coppia Lukaku-Lautaro Martinez, la storica ‘Lu-La’, è tornata e i due attaccanti si sono cercati a ripetizione con l’argentino a segno in altre due occasioni. Questa sorta di amichevole è finita con il risultato di 10 a 0 e la squadra di Inzaghi ha mostrato diversi spunti interessanti ed un’intrigante novità. Tra i nerazzurri sono andati a segno anche il neo acquisto Asllani e l’attaccante ‘in uscita’ Pinamonti.

Inter, Inzaghi pensa al cambio modulo?

Per questo primo appuntamento stagionale Inzaghi è partito con il 3-4-1-2, un modulo differente dal consueto 3-5-2 utilizzato sempre nel corso della sua stagione. Un piccolo indizio su quello che potremo vedere nel pre campionato e soprattutto nella prossima stagione ed anche un indizio di mercato. A riportarlo è il collega di Sky Sport Matteo Barzaghi.

Correa, Calhanoglu e Mkhitaryan possono giocare come trequartisti, ma anche Paulo Dybala. I tifosi nerazzurri immaginano la ‘Joya’ dietro a Lukaku e Lautaro Martinez e chissà che Inzaghi non abbia proposto questo modulo pensando a questa possibilità. E’ solo l’inizio di stagione, ma in casa Inter c’è grande voglia di stupire e provare a riportare il titolo nella ‘Milano nerazzurra’.