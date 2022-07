Renato Sanches, l’indizio riaccende i tifosi del Milan: presto sarà ufficiale

Renato Sanches si avvicina nuovamente al Milan. L’indizio lo dà il Lille con una decisione presa negli ultimi giorni.

La telenovela di Renato Sanches al Milan sembrava essersi conclusa con la decisione del giocatore di accettare la proposta del PSG. La pista però si era raffreddata negli scorsi giorni con un nuovo inserimento da parte del Milan. Come finirà? I parigini al momento sembrano essere ancora in vantaggio, nonostante i contatti tra i rossoneri e il Lille proseguano ininterrotti. I prossimi giorni chiariranno la destinazione, ma il club proprietario del cartellino la sua decisione l’ha presa.

Come riferisce ‘RMC Sport’, infatti, il Lille sarebbe pronto a ufficializzare il sostituto di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese di 24 anni lascerà il posto a Remy Cabella, di origine italiana e al Montpellier, dopo aver lasciato il Krasnodar a causa dello scoppio della guerra tra Ucraina e Russia.

Dalla Francia annunciano che nelle prossime ore potrebbe firmare il contratto con Les Dogues, dopo aver sostenuto le visite mediche a Parigi.

Lille, ecco il sostituto di Renato Sanches: buone notizie per il Milan?

Durante la giornata di domani, domenica, Cabella dovrebbe essere annunciato dal Lille, che l’ha tesserato a parametro zero. Il giocatore è in procinto di firmare per un anno con opzione per un’ulteriore stagione. Il suo tesseramento non lascia quindi spazio a Renato Sanches, e ciò significa che il Lille è consapevole che è sul punto di cederlo.

Nonostante il PSG appaia come la favorita, il Milan ha le sue chance. I rossoneri godono, infatti, dell’accordo già trovato con i francesi sulla base di 10 milioni di euro. Sarà invece da convincere nuovamente il portoghese, che propende per il club della capitale, potendo ritrovare in panchina il tecnico Galtier.