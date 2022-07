Milan, Maldini e Pioli increduli: l’annuncio gela anche i tifosi

Brutta notizia in vista per il Milan: l’obiettivo tanto inseguito da Maldini e Massara ha trovato l’accordo decisivo con un altro club.

Il Milan, da ormai qualche giorno, ha accelerato sul mercato al fine di fornire a Stefano Pioli rinforzi di qualità in grado di rendere la squadra più competitiva. Fin qui sono arrivati soltanto Divock Origi e Yacine Adli mentre a breve tornerà in gruppo Junior Messias, riscattato a titolo definitivo dal Crotone. Tre colpi quindi, ma Paolo Maldini e Frederic Massara non intendono fermarsi qua.

La priorità, infatti, consiste nell’individuare un trequartista di livello. Brahim Diaz, nell’ultima stagione, ha deluso in quella posizione: appena 4 gol ed altrettanti assist in 40 apparizioni complessive. Il club crede in lui e gli darà una nuova chance per riscattarsi tuttavia in rossonero arriverà un altro interprete del ruolo. Il preferito, come noto, è Charles De Ketelaere valutato dal Bruges oltre 30 milioni ed inseguito pure dal Leeds.

Nella lista della dirigenza rientra anche Hakim Ziyech che, proprio nelle ultime ore, ha deciso di lasciare il suo agente: tutte le proposte saranno quindi valutate dallo stesso marocchino, attratto dall’idea di trasferirsi a Milano. A centrocampo, invece, serve un sostituto di Franck Kessie (passato al Barcellona). L’obiettivo principale è Renato Sanches ma l’inserimento del Paris Saint Germain rischia di far sfumare l’operazione.

Milan, il PSG su Renato Sanches: chiusura vicina

I parigini, stando a quanto riportato nell’edizione odierna del quotidiano ‘Record’, risultano molto vicini al giocatore del Lille: il neo direttore sportivo Luis Campos, infatti, lo considera un acquisto determinante e a breve incontrerà ancora una volta i francesi al fine di produrre la tanto auspicata fumata bianca.

Una doccia gelata inattesa per il Milan, che proprio di recente aveva messo sul piatto 10 milioni accontentando le richieste economiche del club. Ancora lontana, invece, l’intesa con Renato Sanches che, tramite il suo agente Jorge Mendes, ha fatto sapere di volere un ingaggio da 6 milioni netti all’anno. Troppo per i rossoneri, una cifra abbordabile per il PSG che, in attesa di Gianluca Scamacca, si prepara a regalare all’allenatore Christophe Galtier il suo pupillo.