Juve, svolta per De Ligt: spunta la data decisiva per il futuro

Una data chiave che potrebbe dare una svolta definitiva al futuro di Matthijs De Ligt. La Juve attende la mossa decisiva.

La Juventus sta dando vita ad una sessione di calciomercato molto movimentata. I tifosi sono entusiasti dei movimenti che il club sta facendo in questi giorni, e cosi in casa bianconera c’è grande entusiasmo. Gli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria hanno dato una scossa netta a tutto l’ambiente. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo all’inizio della scorsa stagione, sembrava che Duran Vlahovic dovesse rappresentare l’unico movimento degno di nota anche in vista di una sessione estiva che poteva vedere soprattutto i bilanci al centro dell’attenzione.

Ma la Vecchia Signora non si è fatta trovare impreparata di fronte alla opportunità che il mercato sa regalare. Cosi l’attaccante argentino, accostato alla Juve da mesi, ed il grande ritorno di Pogba, sono due elementi chiave per accedere grande entusiasmo. Ci sono, poi, anche delle situazioni interne da monitorare.

Juve, per De Ligt fissato l’incontro tra gli agenti ed il Bayern

Il futuro di Matthijs De Ligt è ancora avvolto nel mistero. Il difensore olandese non ha nascosto la delusione per le ultime due stagioni in bianconero, che non hanno portato lo Scudetto e che hanno lasciato l’amaro in bocca per un rendimento poco esaltante. Ecco perchè il suo futuro potrebbe svilupparsi anche lontano da Torino.

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, Rafaela Pimenta starebbe ancora studiando la soluzione migliore per portare il giocatore via dall’Italia. Il Bayern Monaco, ad oggi, pare la squadra maggiormente vicina a De Ligt. Lunedì – si legge – è in programma l’incontro tra l’avvocato che sta curando gli interessi del giocatore e la squadra bavarese. Una data chiave, visto che proprio da lì potrebbero arrivare proposte concrete sulla scrivania della Juventus.