“Vuole il Milan”: Pioli esulta, la rivoluzione sulla trequarti si farà

Il Milan accelera sul mercato: De Ketelaere piace molto ma intanto Maldini stringe per un altro rinforzo in attacco. Fumata bianca vicina.

Inizia a prendere forma il Milan del futuro. Paolo Maldini e Frederic Massara, confermati nei rispettivi ruoli dal presidente di RedBird Gerry Cardinale, da ormai qualche giorno hanno iniziato ad intensificare i contatti volti a regalare a Stefano Pioli innesti di qualità. Sulla trequarti, in particolare, sarà rivoluzione. Sono infatti due i profili ricercati dai dirigenti: un rifinitore e un esterno offensivo destro.

Il primo risponde al nome di Charles De Ketelaere, reduce da un’ottima stagione vissuta con la maglia del Bruges: per lui, in totale, 18 gol e 10 assist in 49 apparizioni complessive. La trattativa è partita e, stando a quanto riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, i rossoneri sono pronti a mettere sul piatto circa 30 milioni per riuscire a portarlo in Italia.

Ingaggiarlo, in ogni caso, non si preannuncia facile visto l’interesse concreto mostrato da alcune squadre della Premier League tra cui il Leeds ed il Southampton. Nel caso in cui l’operazione non dovesse andare in porto, allora potrebbe riprendere quota l’opzione Marco Asensio finito ormai fuori dal progetto tecnico del Real Madrid. In canna, Maldini, ha poi un altro colpo ovvero Hakim Ziyech.

Milan, Ziyech ha detto sì: la fumata bianca è vicina

Il marocchino del Chelsea, così come Romelu Lukaku, non ha legato in particolar modo con Thomas Tuchel. Anzi, il feeling ha stentato a decollare. Di recente ha quindi chiesto alla società di poter andare via e trasferirsi altrove. Milano ad esempio, come riportato dalla rosea, rappresenta una meta più che gradita con l’ex Ajax che, nelle ultime ore, ha dato la propria disponibilità a Maldini.

L’ingaggio del giocatore (autore di 4 gol nell’ultima edizione della Premier League) non rappresenta un problema. A Londra percepisce 5 milioni bonus compresi ed in caso di accordo biennale il Milan potrebbe usufruire dei benefici derivanti dal Decreto Crescita. La fumata bianca è possibile, a Maldini il compito di elaborare l’offerta giusta con cui strappare il “sì” dei Blues.