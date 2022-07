“Situazione che ha creato lui”: Napoli, la frecciata in conferenza

Una frecciata diretta da parte di Luciano Spalletti verso uno dei suoi giocatori. Si parla di futuro, l’allenatore del Napoli è stato chiaro.

Il Napoli si prepara alla prossima stagione, ed il ritiro rappresenta il primo step per arrivare pronti allo start del campionato. Quest’anno si comincia presto, nel weekend di Ferragosto, e cosi le squadre stanno già lavorando tra acquisti fatti, trattative in atto e cessioni dolorose. In casa Napoli, ad esempio, quelle di Insigne e Mertens sono due assenze che fanno male ai tifosi. Se sul belga c’è ancora qualche speranza, come ammesso dallo stesso Spalletti in queste ore in conferenza, l’addio dell’ormai ex capitano era certo già da mesi.

Ci sono, però, anche altre situazioni da monitorare e da sviscerare. Come quella di Matteo Politano. L’attaccante è arrivato nel 2020 in azzurro, ha collezionato un discreto numero di presenze ma al tempo stesso non ha convinto al 100%. Il futuro è in bilico, e ci sono diverse squadre che pare stiano guardando a lui.

Napoli, la frecciata di Spalletti in conferenza

Ed allora ecco che proprio Luciano Spalletti, nel corso della prima conferenza stampa stagionale, ha toccato diversi temi molto particolari. Tra questi proprio il futuro dell’attaccante, sul quale l’allenatore si è esposto con una frecciata netta al calciatore. “Politano? E’ una situazione che ha creato un po’ lui. Per cui stiamo ad aspettare quello che ci dice”, ha spiegato Spalletti in conferenza stampa.

“In quale squadra non c’è confronto e non si viene messi in discussione?“, la domanda retorica ancora posta da Spalletti. Insomma, il clima attorno al giocatore è tutto da definire cosi come quello che sarà il suo futuro.