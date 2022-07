Napoli, primi problemi dal ritiro: Spalletti resta in ansia

Novità dal ritiro del Napoli sul neo arrivato Mathias Olivera, che occuperà il ruolo di terzino sinistro nella squadra di Luciano Spalletti.

La nuova stagione del Napoli è cominciata ed è partita dal ritiro estivo di Dimaro-Folgarida, in Val di Sole. La squadra azzurra è stata accompagnata dal bagno di folla dei tifosi. Questi ultimi hanno potuto riabbracciare i propri beniamini e seguire da vicino i primi allenamenti del gruppo azzurro, presso lo stadio comunale. Molta curiosità hanno generato i due volti nuovi, vale a dire Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia.

Proprio quest’oggi la società ha reso noto attraverso i propri canali social che l’uruguaiano ha scelto come numero di maglia il 17. Il compagno georgiano ha optato per il 77. Il numero di Mathias Olivera è molto caro ai napoletani, che hanno risposto su di lui grosse aspettative. È stato indossato, infatti, dall’ex e amato capitano, Marek Hamsik, per tante stagioni.

Tuttavia, Olivera è ancora in ripresa fisica e giungono a tal proposito conferme proprio dal pomeriggio dimarese del gruppo di Luciano Spalletti.

Napoli, Olivera smaltisce ancora l’infortunio: le ultime da Dimaro

Mathias Olivera si è allenato insieme ai compagni, ma si è poi allontanato quando è cominciata la partitella in casa. Questo perché sta recuperando dall’infortunio. Spalletti insieme allo staff medico non intende rischiare e bruciare le tappe, considerato anche che all’inizio del campionato manca poco: l’esordio sarà contro il Verona il prossimo 15 agosto.

Il terzino uruguaiano, infatti, si era infortunato a inizio giugno in occasione di una sfida tra Uruguay e Panama. Il giocatore fu costretto ad uscire dal campo anzitempo a causa di una distorsione al ginocchio sinistro. Ciò l’ha tenuto durante tutte le vacanze a riposo per circa tre settimane, di modo tale da essere pronto per la sua nuova sfida professionale.