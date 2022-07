Roma-Zaniolo, esclusione improvvisa e tifosi perplessi: il motivo

Decisione inaspettata durante il raduno della Roma a Trigoria e coinvolge Nicolò Zaniolo, al centro di diverse indiscrezioni di calciomercato.

La nuova stagione sportiva è iniziata anche per la Roma di Mourinho. La squadra si è radunata lo scorso 5 luglio a Trigoria presso il centro sportivo per i primi allenamenti di ripresa. Questo sabato è poi scesa in campo per il primo test amichevole contro la rappresentativa di Trastevere, che milita in Serie D.

Nella formazione scelta dal tecnico portoghese non è stato schierato in campo Nicolò Zaniolo. Una decisione che esula dalle tante indiscrezioni di calciomercato che circolano sul futuro del giocatore giallorosso.

José Mourinho non ha potuto usufruire di lui a causa di un problema fisico, nello specifico una lieve lombalgia.

Roma, Zaniolo assente alla prima amichevole stagionale

Immediatamente rientrate quindi le indiscrezioni su una sua esclusione a priori. Il numero 22 deve risolvere prima le questioni fisiche per poter essere rischiato in campo. Probabilmente sarà a disposizione per le prossime gare, quando la Roma comincerà il rituro estivo ad Albufeira, in Portogallo. Ci saranno ben 4 amichevoli in programma, di cui la prima il 13 luglio contro il Sunderland all’Estadio Municipal de Albufeira. Poi si giocherà contro il Portimonense il 16 luglio, lo Sporting Club il 19 luglio e infine il Nizza il 23 luglio.

Al momento il futuro del giocatore resta comunque in forte dubbio. La Roma non avrebbe accettato la proposta da 20 milioni di euro della Juventus con Arthur come contropartita. La società giallorossa non negozia il cartellino di Zaniolo per meno di 50 milioni di euro. Inoltre, non si esclude che possa restare in squadra e firmare un rinnovo del contratto. Il giocatore non ha espresso la netta volontà di andare via, per cui si potrebbe trattare la sua permanenza non appena comincerà settembre.