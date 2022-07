Calciomercato Monza, Galliani fa sognare i tifosi: annuncio su Suarez

Il Monza è uno dei club più attivi sul mercato. Il club brianzolo ha rinforzato la difesa ed ora punta a puntellare l’attacco.

Il neo promosso Monza è una delle squadre candidate ad essere rivelazione della prossima Serie A. Sia Berlusconi che Adriano Galliani hanno grande ambizioni ed i lombardi sono attivissimi in questa prima fase di calciomercato. Tanti nomi accostati al Monza, ma anche tanti acquisti: sono arrivati gente di esperienza e qualità come Cragno, Ranocchia e il ‘neo capitano’ Pessina.

Nella giornata odierna ci sarà il debutto in amichevole per il Monza, che affronterà il club svizzero del Bellinzona. Nel pre partita l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato di mercato ed ha lasciato intendere alcuni interessanti indizi:

“Obiettivi? Berlusconi non mi ha chiesto l’Europa, per ora andiamo calmi e l’obiettivo è il decimo posto in classifica. Credo che già questo sarebbe un gran risultato, penso a quello come obiettivo”.

Monza, Galliani e la situazione per gli attaccanti

Il Monza ha la necessità di rinforzare il reparto offensivo e Galliani ha parlato cosi riguardo ai vari nomi accostati nelle ultime ore, per ultimo lo svincolato di lusso Luis Suarez. Il dirigente ha commentato cosi i recenti rumors:

“Arriveranno una o magari due punte, devo star zitto e non voglio aggiungere altro. Contatti con Luis Suarez? Ho la memoria corta, non confermo e non smentisco, ci sono diversi giocatori che vorrebbero venire nella squadra guidata da Silvio Berlusconi”. Niente di chiaro ma il dirigente fa senza dubbio sognare i tifosi del club brianzolo.