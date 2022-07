Adani, la rivelazione sulla Juventus spiazza tutti: annuncio in diretta

Daniele Adani parla della prossima stagione di Serie A e di cosa si aspetta dal percorso della Juventus: l’annuncio arriva in diretta.

A parlare del futuro della Juventus questa volta è stato Daniele Adani. Sulle spalle del club bianconero sono riposte grandi aspettative, specialmente per gli importanti colpi messi a segno in ottica calciomercato. Adani ha, quindi, rivelato una convinzione ben precisa di cui è certo.

L’ex calciatore Daniele Adani ha voluto dire la sua sulla prossima stagione di Serie A che a metà agosto partirà ufficialmente. Secondo lui, per il campionato 2022/2023, la grande favorita è la Juventus.

La Vecchia Signora si sta muovendo sul mercato mettendo a segno grandi colpi, primi fra tutti quelli di Ángel Di Maria e di Paul Pogba. Dopo una stagione, la scorsa, chiusa senza la vittoria di titoli, ora il club bianconero punta davvero in alto. E Adani è convinto che farà meglio di tutti gli altri in Serie A.

Per Adani è la Juventus la grande favorita per la vittoria del titolo nella prossima stagione: “Parte al primo posto”

La Juventus vuole tornare a vincere e importanti colpi come quelli di Di Maria e Pogba testimoniano la fame di trofei del club di Agnelli. Massimiliano Allegri ha chiesto un mercato all’altezza delle aspettative, cosa che la società gli sta regalando.

In vista dell’inizio della prossima stagione di Serie A ha parlato in questo modo Daniele Adani in diretta ai microfoni di ‘Tg Sport’ su ‘Rai 2’, considerando la Juve come la grande favorita per il primo posto in campionato: “Quante chance ha l’Inter di riprendersi il titolo? Direi piuttosto quante chance hanno le altre di riuscire a competere con la Juventus. Per me è evidente. È la squadra bianconera che parte al primo posto, non ci sono dubbi”.