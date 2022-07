Calciomercato, proposta alla Juventus: ancora un ex Fiorentina?

La Juventus vuole rinforzare la rosa per la prossima stagione. Il club bianconero ha bisogno di colpi in tutti i reparti di gioco.

La Juventus è una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato. Il club bianconero, dopo un anno avaro di vittorie, è pronto a rivoluzionare la rosa e regalare ad Allegri una rosa competitiva per la vittoria della Serie A. Dalla difesa all’attacco sono tanti i nomi accostati in queste settimane alla società bianconera.

In questi ultimi giorni sono arrivati Paul Pogba ed Angel Di Maria, due stelle di caratura internazionale che fanno sognare i tifosi. Nonostante ciò la rosa è ancora incompleta e la Juve sonda il mercato a caccia di vari nomi, specialmente nel reparto offensivo. Da valutare poi il futuro di De Ligt, accostato a diverse big europee.

Dopo Pogba la società è al lavoro per rinforzi a centrocampo, reparto dove nell’ultima stagione la squadra ha mostrato diverse difficoltà. Il sogno è il centrocampista del PSG Leandro Paredes, ma la trattativa appare al momento molto complicato e la Juve sonda piste alternative.

Juventus, spunta il nome di Torreira

Il club bianconero ha in via di definizione anche il passaggio di Cambiaso dal Genoa mentre in Liguria dovrebbe andare il giovane centrale Dragusin. A curare l’operazione è stato il noto agente sudamericano Bentancur e nelle ultime ore sarebbe uscito fuori un nome nuovo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport Bentancur ha offerto alla Juventus il centrocampista, ex Fiorentina ma di proprietà dell’Arsenal Torreira, già in passato in Serie A. Il calciatore intriga il club bianconero, ma la priorità per il centrocampo resta Paredes. Pista da monitorare per il futuro.