Calciomercato Sassuolo, il tecnico vuota il sacco: tifosi spiazzati

Il Sassuolo si prepara ai prossimi impegni in Serie A e stavolta a parlare del futuro è lo stesso tecnico neroverde: ecco cos’ha rivelato.

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, sta studiando al meglio le carte da giocare con la sua squadra in vista della prossima stagione di Serie A. L’inizio del campionato italiano di massima serie si avvicina a grandi falcate. Le intenzioni del tecnico appaiono chiare.

Il Sassuolo vuole replicare la buona e convincente stagione disputata nella scorsa edizione targata 2021/2022. Il tecnico Alessio Dionisi vuole, perciò, nuovamente impegnarsi al massimo per fare bene. Motivo questo per cui la squadra sta già iniziando a scaldare i motori.

È andata, a tal proposito, in scena oggi un’amichevole contro il Real Vicenza, in cui il Sassuolo ha portato a casa la vittoria registrando il risultato finale di 10-1. Proprio al termine della sfida ha parlato in zona mista Dionisi degli obiettivi del mondo neroverde. Con l’occasione è stato affrontato anche il discorso legato alla possibile cessione di Gianluca Scamacca.

Sassuolo-Scamacca, parla Dionisi: il tecnico chiarisce la sua posizione in ottica calciomercato

Il futuro di Gianluca Scamacca appare ancora come un importante punto interrogativo. Che l’attaccante piaccia al PSG non è più ormai un segreto, il club parigino vorrebbe investire su di lui, ma l’operazione per il momento resta in una sorta di stand-by. Il Sassuolo aspetta per comprendere quali saranno le mosse della ricca società estera, però nel frattempo di questa questione ha oggi parlato lo stesso Dionisi.

In zona mista, dopo l’amichevole giocata contro il Real Vicenza (in cui Scamacca è rimasto fuori), Dionisi ha parlato in modo molto chiaro: “Scamacca è rimasto fuori, ma non c’entra il mercato. Abbiamo fatto una gestione dei carichi, abbiamo ritenuto opportuno per questo di gestirlo così. Io faccio l’allenatore del Sassuolo e non il calciomercato. Spero comunque rimangano tutti“.