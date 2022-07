Monza, sospiro di sollievo per i tifosi: la notizia è una manna dal cielo

Monza, finalmente arriva una buona notizia. I tifosi del club biancorosso possono tirare un sospiro di sollievo: la rivelazione.

Il Monza dei Berlusconi e di Adriano Galliani è scatenatissimo. Il club neopromosso in Serie A è tra i più attivi sul calciomercato in entrata. Ranocchia, Cragno e Sensi tra i colpi più blasonati, ma le operazione per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione non sono di certo finite qui.

La dirigenza dei bianconerossi è decisa a mettere in sesto una squadra competitiva per fare bella figura alla prima apparizione in Serie A. Il club è già al lavoro per continuare a tenere vivo il sogno dei tifosi. L’obiettivo della società è ovviamente la salvezza, ma con una squadra così attrezzata, a sorpresa, le idee potrebbero cambiare in corso d’opera.

Monza, Sensi out nella gara contro il Bellinzona

Oggi pomeriggio, però, è arrivata una notizia che di certo non fa piacere ai tifosi. Stefano Sensi è rimasto fuori dalla partita amichevole organizzata contro il Bellinzona. Una assenza che ha fatto preoccupare i supporters biancorossi.

Il motivo? L’ha svelato il portale ‘Tuttomercatoweb.com’. Secondo i colleghi, il calciatore è rimasto a Monzello per continuare la tabella di marcia ed il lavoro personalizzato dei suoi primissimi giorni con il Monza. Non ci sarebbe, dunque, nessun problema muscolare o impedimento fisico di altra natura. Solamente una scelta per preservarlo in vista della preparazione estiva e dell’imminente inizio del campionato di Serie A, in scena tra poco più di un mese.