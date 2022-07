“Summit decisivo”: Inter, si chiude l’operazione in queste ore

In serata l’Inter chiude un’operazione che potrebbe fornire notevole impulso al suo futuro e segna una nuova fase di calciomercato.

È un calciomercato decisamente movimentato quello dell’Inter vice-campione d’Italia. Vinto il titolo nel 2021, il club nerazzurro è stato costretto a ridimensionarsi da alcune convergenze economiche e la scorsa stagione è stato beffato dai cugini del Milan. Ma adesso sembra deciso a riprendersi la Serie A e fino a oggi ha chiuso numerosi colpi in entrata.

Sono arrivati giovani di prospettiva come Asllani e Bellanova e talenti esperti come Onana e Mkhitaryan. Inoltre è tornato “Big Rom” Romelu Lukaku, decisivo nello Scudetto vinto due anni fa e pronto a ripetersi. Altri colpi sono dati per certo in arrivo, come ad esempio Bremer in difesa. Ma prima serviranno alcune cessioni, fondamentali per bilanciare i conti e mantenerli in ordine.

In attesa dell’evoluzione sulla trattativa che dovrebbe portare Skriniar al PSG per circa 70 milioni di euro, l’Inter sta chiudendo in queste ore un’altra operazione in uscita molto importante. Se ne andrà infatti, dopo la risoluzione del ricco contratto che lo legava al club, il centrocampista cileno Arturo Vidal.

Vidal saluta l’Inter: lo aspetta il Flamengo

Come riferito da Sky, nel tardo pomeriggio di oggi gli agenti del giocatore, Fernando Felicevich e i fratelli Fran e André Cury, hanno raggiunto la sede del club nerazzurro per mettere nero su bianco la rescissione. Vidal lascerà la Beneamata dopo due stagioni, uno Scudetto vinto e complessive 71 presenze condite da 4 reti.

Incassata la buonuscita, il centrocampista – che ha indossato anche le maglie di Juventus e Bayern Monaco tra le altre – tornerà in Sudamerica dopo ben 15 anni. Aveva 20 anni quando lasciò il Colo Colo per trasferirsi al Bayer Leverkusen, adesso a 35 firmerà un accordo con il prestigioso Flamengo.

L’addio a Vidal era atteso da tempo. Il cileno non rientrava nei piani di Simone Inzaghi, inoltre il suo ricco ingaggio, tra i 6 e i 7 milioni di euro netti all’anno, bloccava molte possibili operazioni in entrata. Affari che adesso potrebbero aver ricevuto una svolta e che nel prossimo giorno potremmo vedere concretizzati. Non ci resta che attendere.