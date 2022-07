Inter, è ufficiale: tifosi presi in contropiede sul colpaccio in arrivo

L’ad Beppe Marotta sta per compiere una doppia operazione di mercato in qualche modo collegata ma l’Inter assiste ad una novità inaspettata

L’Inter conta di risolvere il prima possibile il futuro di Milan Skriniar per completare l’ingaggio di Gleison Bremer. Il difensore del Torino è il calciatore individuato dall’amministratore delegato Beppe Marotta per rinforzare il pacchetto difensivo nerazzurro e non far avvertire la partenza dello sloveno.

L’ex Sampdoria è sempre più vicino al PSG, club che si sta muovendo con forza per consegnarlo al neo tecnico Galtier. Il centrale potrebbe lasciare una generosa entrata nelle casse dell’Inter, pronta ad investire parte di questa somma sull’arrivo di Bremer. C’è un intralcio, tuttavia, sulla strada del difensore brasiliano.

Inter, assalto a Bremer ma il Torino lo ha convocato per il ritiro in Austria: a breve incontro tra Cairo e l’agente

Gleison Bremer cambierà maglia nel corso dell’estate. Il calciatore vuole l’Inter. I nerazzurri, una volta completata la cessione di Skriniar al PSG, si muoveranno per completare il passaggio del calciatore alla corte di Simone Inzaghi. Il calciatore intanto è stato convocato da Ivan Juric per il ritiro di Bad Leonfelden, in Austria.

Come riferisce inoltre la redazione di ‘Sportmediaset’, nelle prossime ore l’agente del difensore brasiliano incontrerà il presidente del Torino Urbano Cairo. Per il momento però Bremer è partito insieme al resto della squadra, tra cui i nuovi acquisti Bayeye e Radonjic, viaggiando dall’aeroporto di Torino per raggiungere la sede del lavoro estivo.

Il difensore, dopo il rinnovo dei mesi scorsi fino al 2024, a 25 anni è pronto per compiere il grande salto, in una big. I granata lo hanno acquistato nel 2018 per 5.8 milioni di euro e ora lo venderanno per una cifra ampiamente più alta rispetto a tale cifra.