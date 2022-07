Calciomercato Milan, salti di gioia per Pioli: affare da 30 milioni di euro

Il Milan ha preso una decisione in merito all’obiettivo più importante dei prossimi giorni di calciomercato.

Charles De Ketelaere è il principale obiettivo che il Milan si è dato per le prossime settimane di calciomercato. Il centrocampista offensivo di 21 anni di proprietà del Club Bruges è considerato un vero e proprio fuoriclasse. Perciò l’affare va concluso prima che la sua valutazione salga e diventi difficile trovare la cifra che accontenti il club belga. Una settimana. Dovrebbe essere questo il limite stabilito per mettere nero su bianco.

La società rossonera vanta un accordo di massima già definito con Tom De Mul, agente di De Ketelaere e vuole puntare su questo per scalfire le richieste del Club Bruges, il quale ha cominciato a familiarizzare con l’idea di non poter più contare sul giocatore.

Nei prossimi giorni sarà presentata alla società belga una proposta da 30 milioni di euro e probabilmente saranno inserite le contropartite tecniche di Roback e Jungdal nell’affare. Oltre non si andrà economicamente e come offerta nel completo.

Il Milan è convinto di De Ketelaere: le ultime dal Belgio

La società rossonera è forte del desiderio del calciatore di trasferirsi in Serie A e infatti anche i Leeds, a cui piaceva molto il calciatore, hanno optato per cambiare strategia e puntare Arnaud Kalimuendo del PSG.

Secondo le informazioni riferite dal quotidiano ‘Het Laatste Nieuws’, De Ketelaere ha informato delle sue intenzioni il Club Bruges e al momento, sebbene si alleni insieme ai compagni e prende parte a ogni iniziativa della squadra, non sta disputando le prime gare per evitare infortuni. È accaduto contro il Copenaghen e lo stesso avverrà, secondo il quotidiano, in occasione dell’amichevole contro l’Utrecht, della Supercoppa di Belgio contro il Gent ed eventualmente ancora contro il Genk in campionato.