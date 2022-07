Calciomercato Milan, il rinnovo più atteso arriva la prossima settimana

Milan, l’affare finalmente si è sbloccato del tutto. La firma più attesa dai tifosi può arrivare entro la prossima settimana.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club rossonero è scatenato sul mercato vista la lunga lista dei desideri di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il duo di dirigenti rossoneri monitora numerosi profili sparsi in giro per l’Europa.

Nonostante gli arrivi di Adli e Origi, per i tifosi potrebbero arrivare ancora ulteriori sorprese inattese. Il club lombardo, infatti, deve ancora sistemare la questione rinnovi di diversi calciatori. Tra questi c’è anche Zlatan Ibrahimovic, deciso a continuare la sua avventura a Milano.

Calciomercato Milan, il rinnovo di Ibrahimovic è vicino

Al momento Zlatan Ibrahimovic è senza contratto. Nonostante, formalmente, il suo rapporto con il Milan sia concluso, a Milanello Ibra ritornerà. L’attaccante svedese ha finalmente deciso cosa fare del suo futuro.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti ha svelato che il centravanti rossonero continuerà l’avventura a Milano. Il suo rinnovo, nelle ultime settimane, non è apparso così scontato e semplice, ma nelle ultime ore l’affare con la dirigenza del Milan sembra essersi sbloccato definitivamente. Tra questa settimana, al massimo entro l’inizio della prossima, è in programma l’annuncio del club ed il definitivo sì che legherà Ibra al club di Milano.

Non a caso, infatti, il reparto social è già al lavoro per i video celebrativi dell’annuncio. La firma, dunque, è oramai vicinissima. E’ solo questione di pochi giorni…