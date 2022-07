Calciomercato Monza, Galliani scatenato: accelerata per il colpo in attacco

Il Monza pensa in grande e l’idea per l’attacco ora appare più concreta: Galliani ci crede, c’è l’accelerata. Ecco cosa sta accadendo in queste ore.

Il Monza ha conquistato la Serie A e ora vuole sorprendere proprio tutti. Adriano Galliani si sta muovendo sul mercato con grande maestria, con quella stessa capacità che aveva mostrato già ormai qualche anno fa. Adesso il colpo per l’attacco, quindi, appare molto più vicino. Accelerata improvvisa per il giocatore nerazzurro.

Il Monza sogna in grande. La prossima stagione di Serie A è un grande palcoscenico che si sta prospettando avvincente per il club neopromosso. Adriano Galliani, quindi, non vuole farsi sfuggire nessuna eventuale occasione in ottica calciomercato.

Nel mirino della società, quindi, è finito il nome di Andrea Pinamonti che ha fatto molto bene lo scorso anno con l’Empoli, trascinando la sua squadra avanti a suon di gol. Se inizialmente da parte dell’attaccante c’era comunque un atteggiamento in un certo senso più chiuso, adesso le prospettive sembrerebbero essere diverse.

Calciomercato Monza, Galliani non ha dubbi e accelera per Pinamonti: i prossimi giorni possono essere decisivi

Il Monza e Adriano Galliani, quindi, accelerano forte per riuscire a portare in squadra Andrea Pinamonti. Il giocatore, di proprietà dell’Inter, è stato lo scorso anno tra le file dell’Empoli un protagonista indiscusso. Ed ha, anche per la stagione che si avvicina, il forte desiderio di trovare maggiore spazio possibile.

Spazio che potrebbe dargli volentieri il Monza. Proprio di questo discorso ha parlato il giornalista Alfredo Pedullà. Tramite il proprio profilo ‘Twitter’, l’esperto di calciomercato ha fatto sapere: “Pinamonti, confermata l’accelerata Monza anticipata giovedì. Se l’Atalanta non rilancia, occhio sempre, possibile incontro Galliani-Inter già domani“.