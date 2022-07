Toronto e Insigne, che mazzata: doccia gelata per l’ex Napoli

Lorenzo Insigne e il Toronto hanno ufficialmente intrapreso la loro avventura insieme: nella giornata di oggi è, però, arrivata una doccia gelata per l’ex Napoli.

Lorenzo Insigne, superato il difficile momento in cui ha dovuto dare il suo addio al Napoli, ha ufficialmente intrapreso la sua nuova avventura con il Toronto. IL club di MLS lo ha aspettato con grandi aspettative, ma è oggi arrivata una brutta delusione per l’attaccante.

Nella giornata di oggi il Toronto, in MLS, ha affrontato i San José Earthquakes, in una gara che è risultata tutt’altro che semplice. Andato sotto di un gol, il club ha poi ribaltato in pochi minuti il risultato.

Dalla tribuna del BMO Field è stato avvistato, proprio in quei minuti, lo stesso Lorenzo Insigne che stava assistendo alla gara. L’ex Napoli si è subito, al momento del vantaggio, mostrato sorridente e soddisfatto. Sorriso e soddisfazione che, tuttavia, si sono spenti proprio allo scadere del match. Precisamente al minuto 92.

Insigne e la delusione con il Toronto: l’ex Napoli prima sorride per il vantaggio dei suoi, poi arriva beffa al 92′

Quest’oggi il Toronto ha affrontato una gara non semplice contro i San José Earthquakes. La squadra avversaria ha trovato il vantaggio al 26′ con il gol di Ebobisse. Il Toronto poi ha ripreso in mano il match, ribaltando il risultato sul 2-1 grazie ai gol di Kerr al 71′ e di Osorio al 75′.

Al secondo gol segnato dal suo compagno, Lorenzo Insigne ha sorriso ed esultato mostrandosi molto felice del risultato raggiunto. Al 92′, tuttavia, è infine arrivata la grande beffa, perché Skahan ha segnato la rete del definitivo 2-2. Delusione per l’ex Napoli che non ha potuto godere della vittoria del suo nuovo club. Tra le altre cose, quest’oggi, ha fatto anche il suo esordio con il Toronto anche Domenico Criscito, che però all’80’ è stato costretto a lasciare il campo per via dei crampi. Giornata quindi piuttosto amara per gli italiani.