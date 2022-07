Italia, non solo Mancini è nei guai: dura batosta per la Nazionale

E’ un momento da dimenticare per l’Italia. Dopo la batosta subita dagli azzurri di Mancini è arrivata un’altra sonora sconfitta.

La mancata qualificazione della Nazionale italiana ai Mondiali di Qatar 2022 scotta ancora. I tifosi azzurri non potranno osservare le giocate dei calciatori italiani alla prossima Coppa del Mondo. La sconfitta contro la Macedonia del Nord pesa come un macigno e difficilmente verrà dimenticata.

Dopo la disfatta targata Ventura, anche Mancini ha fallito l’appuntamento con la Coppa del Mondo per la seconda volta di fila. Un insuccesso che riecheggia nella mente dei supporters azzurri e che vale in mancato approdo in Qatar.

Italia, Caressa rincuora Mancini

La Nazionale vittoriosa ad Euro 2020, però, non è l’unica ad aver dovuto fare i conti con una pesante sconfitta. Anche la Nazionale femminile del commissario tecnico Bertolini, impegnata agli Europei, ha commesso un passo falso che ha smorzato l’entusiasmo delle italiane.

L’esordio dell’Italia agli Europei femminili è da dimenticare totalmente. Le ragazze della Bertolini vivono un primo tempo da incubo contro la Francia, avanti di due gol già nel primo tempo. Le transalpine hanno allungato fino al 5-0; solo dopo è arrivato il gol della bandiera di Piemonte che ha portato lo score sul 5-1 finale.

Nel post gara, dagli studi di ‘Sky Sport’, il giornalista Fabio Caressa ha provato a rincuorare la Nazionale italiana. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Le sconfitte all’inizio non pregiudicano l’andamento del torneo – ha ammesso -. Lo dimostra il cammino dell’Argentina nel 1990 e quello dell’Italia nel ’94. Dopo la prima gara si può ancora recuperare, l’importante è il modo in cui uno si rialza e reagisce”.