Italia, la rivelazione di Mancini è netta: “E’ stato un miracolo”

L’Italia di Mancini non ha vissuto un momento felice. La Nazionale azzurra è fuori dai Mondiali: cosa è successo un anno dopo Euro 2020.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini è al lavoro per riaprire un nuovo ciclo. Dopo la vittoria ad Euro 2020, gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi ai Mondiali di Qatar 2022. Una vera e propria batosta che difficilmente verrà dimenticata.

Dopo il disastro targato Ventura, anche il commissario tecnico Roberto Mancini ha fallito l’appuntamento con la Coppa del Mondo. Per due volte di fila, dunque, l’Italia non andrà ai Mondiali. Niente Qatar 2022 per gli azzurri che resteranno in Italia e si godranno il periodo di pausa.

Italia, Mancini un anno dopo gli Europei

Intanto, però, è passato esattamente un anno dalla vittoria dell’Europeo che aveva fatto sognare tutti. Roberto Mancini, il CT della Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Di sicuro abbiamo fatto un miracolo, non solo in quell’Europeo. Per tre anni abbiamo giocato alla grande. Può capitare che si vinca un torneo e che vada tutto bene per un mese intero, ma non è stato il caso nostro. Dietro c’era un percorso netto e preciso fatto di tante gare importanti. Non sono state solo sette partite. Nuovo ciclo? Bisogna sempre credere nei propri mezzi, anche quando sembra impossibile. Se capita una occasione bisogna coglierla al volo. A giugno è partita una nuova squadra, è complesso fare un paragone con il gruppo dell’Europeo”.