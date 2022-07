De Ligt, arriva l’offerta importante: la Juve ha chiarito la sua posizione

I tifosi della Juve sono preoccupati per Matthijs De Ligt ed il suo futuro. In queste ore è arrivata la proposta…

In casa Juventus c’è un clima di grande eccitazione per quella che sarà la prossima stagione. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo lo scorso anno, sembrava davvero difficile riaccendere l’entusiasmo percepito quando il portoghese è approdato a Torino. Dopo una stagione come quella passata, poi, ancora di più l’ambiente ha subito un contraccolpo dettato anche dalla mancanza di un trofeo in bacheca ormai da due anni.

Adesso, però, pare le cose stiano cambiando notevolmente. Gli arriva di Paul Pogba ed Angel Di Maria hanno riacceso quella miccia all’interno dell’ambiente bianconero, andandosi a sommare anche all’altro grande investimento fatto nella sessione invernale di calciomercato, ovvero l’arrivo di Dusan Vlahovic. Eppure, c’è un elemento che ad oggi preoccupa i tifosi.

Juve, arriva l’offerta del Bayern per De Ligt: la risposta del club

Il futuro di Matthijs De Ligt resta ancora avvolto nel mistero. La verità è che ci sono due club importanti che stanno lavorando su di lui: Chelsea e Bayern Monaco. Entrambe le squadre sono molto interessate, ed una di queste ha avanzato anche una proposta importante in queste ore. Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Romeo Agresti, i bavaresi avrebbero avanzato una proposta da ben 60 milioni di euro per il difensore olandese.

La risposta della Juve? Ovviamente negativa. Per lasciar partire De Ligt servirà un’offerta molto più importante in termini economici. La verità, riporta ancora Agresti, è che i due club continueranno a parlare anche nei prossimi giorni, proprio per cercare una quadra definitiva.