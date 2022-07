“Trovato l’accordo!”: Milan, ultimo step e l’affare si chiude

In casa Milan aumenta la fiducia per portare a termine un affare molto importante. Manca l’ultimo step, poi si può chiudere.

Paolo Maldini lavora da settimane per costruire una squadra che possa fare al caso di Stefano Pioli. Si spera di poter portare alla corte del popolo rossonero una rosa con un livello più alto rispetto a quella vincitrice dello Scudetto, e che ovviamente sia in grado di competere in tutte le competizioni. Anche la Champions, banalmente, ad oggi rappresenta un elemento importante per la dirigenza.

E cosi, come detto, non c’è pace per Maldini che dopo il rinnovo sta finalmente mettendo mano su diversi nomi che potrebbero fare al caso dell’allenatore. Tra questo c’è Renato Sanches, accostato alla compagine rossonera ormai da diverse settimane. Nelle ultime ore sono arrivate delle novità importanti.

Milan, l’accordo con il Lille c’è: ultimo step per prendere Renato Sanches

E’ stato raggiunto l’accordo con il Lille per portare il giocatore portoghese a Milano. Classe ’97, apprezzato da molti club nel vecchio continente e di fatto elementi che in casa rossonera viene ritenuto di assoluto valore. Insomma, Maldini ha in mano l’intesa con il club francese, ma non con il calciatore, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’.

C’è, poi, anche il Paris Saint Germain che, di contro, si trova una situazione diametralmente opposta: ovvero c’è l’accordo con il giocatore, ma non con il club. Per Maldini, insomma, resta l’ultimo step, ovvero proprio quell’intesa con Renato Sanches che andrebbe a sbloccare definitivamente l’affare.