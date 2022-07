Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio ufficiale su De Ligt

Dopo gli arrivi di Paul Pogba ed Angel di Maria, nelle ultime ore c’è stato un annuncio importante in sede di calciomercato su de Ligt.

Dopo due quarti posti, la Juventus vuole tornare ad essere competitiva per la vittoria dello Scudetto. I dirigenti bianconeri, infatti, non stanno più cercando calciatori giovani, ma campioni affermati ed i colpi Paul Pogba ed Angel Di Maria sono la dimostrazione di questo cambiamento di strategia.

La ‘Vecchia Signora’ con questi due arrivi sicuramente ha fatto un gran salto di qualità, ma adesso si sta muovendo anche in altri reparti. Dopo Pogba e Di Maria, infatti, la Juventus si sta muovendo per prendere un vice Vlahovic. Per ricoprire questo ruolo si stanno seguendo diversi profili, tuttavia il nome più ‘caldo’ è quello di Arnautovic.

Ma la Juventus non è attiva solo sul fronte entrate, ma anche su quello delle possibili cessioni. Il team piemontese, di fatto, ha la necessità di vendere qualcuno prima di sferrare i colpi decisivi per altri obiettivi (ad esempio Nicolò Zaniolo) ed il giocatore sacrificabile sembra essere proprio Matthijs de Ligt. Proprio sul difensore olandese c’è stato un annuncio ufficiale.

Calciomercato, l’annuncio di Allegri: “De Ligt è ancora della Juve, ma può succedere di tutto”

Massimiliano Allegri, infatti, ha parlato così della possibilità della cessione dell’ex giocatore dell’Ajax: “De Ligt? Per ora è un giocatore della Juventus, come sapete ieri c’è stato un meeting con il Bayern Monaco. Matthijs si sta allenando bene, il mercato chiuderà il 31 agosto e può succedere di tutto. Se dovesse partire, i dirigenti sono pronti a sostituirlo nel migliore dei modi”.

Le dichiarazioni del tecnico toscano non hanno certamente smentito una possibile cessione del giocatore olandese, anzi. Su de Ligt, infatti, bisogna registrare il forte interesse sia del Bayern Monaco che del Chelsea. I tedeschi sono sicuramente in pole position, visto che i ‘Blues’ si sono fiondati su Kalidou Koulibaly del Napoli.