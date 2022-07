Roma, se parte Zaniolo un’unica alternativa: Mourinho è stato chiaro

La Roma si avvicina alla prossima stagione con in sospeso la questione Zaniolo. Se dovesse partire Mourinho ha già individuato il sostituto.

Mentre la Serie A aspetta di ripartire – succederà tra poco più di un mese, nel weekend del 13 e 14 agosto – è il calciomercato ad essere protagonista. Come sempre, infatti, in estate si cominciano a delineare le rose in vista della stagione successiva e di conseguenza le aspettative di club e naturalmente tifosi in attesa di conferme.

Tra questi la Roma e il popolo giallorosso, che con il 6° posto nella Serie A 2021/2022 e la conquista della Conference League vogliono capire come proseguirà il progetto legato a José Mourinho. Tante le incognite al momento, molte legate agli attuali buchi nella rosa a disposizione dello Special One e quelli che potrebbero venirsi a creare.

A tenere banco è ora la questione legata alla possibile partenza di Nicolò Zaniolo. Il giovane talento offensivo è nel mirino della Juventus e da tempo appare in rotta con il club giallorosso, e l’inaspettata esclusione di ieri dall’amichevole contro il Trastevere, primo test della stagione 2022/2023, ha gettato benzina sul fuoco.

Se cessione sarà servirà un sostituto all’altezza, una spalla capace di dialogare al meglio con il confermatissimo centravanti Tammy Abraham. Un giocatore che secondo il Corriere dello Sport José Mourinho avrebbe individuato nello svincolato di lusso Paulo Dybala.

Roma, se parte Zaniolo l’obiettivo è Dybala

Un’operazione tutt’altro che semplice. La Joya ha infatti lasciato la Juventus a parametro zero ma ancora non ha trovato un nuovo club. Secondo il quotidiano la destinazione preferita resterebbe l’Inter, che però al momento ha problemi di sovrabbondanza in attacco e non può affondare il colpo.

Ecco perché la Roma potrebbe inserirsi, a patto però di risolvere la questione con Zaniolo. Mourinho vorrebbe Dybala a prescindere, ma per le note questioni economiche il club non può accontentarlo. Un discorso che ovviamente cambierebbe in caso di cessione del talento ex Inter alla Juventus, evento che libererebbe lo spazio in rosa e nel monte stipendi.

Dybala e nessun altro. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, l’argentino è visto da Mourinho come la spalla ideale di Abraham. E agendo di anticipo la Roma potrebbe superare l’Inter sul filo di lana e aggiudicarsi un campione capace di spostare gli equilibri. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, ma la Lupa deve essere considerata in corsa per la Joya.