Dybala-Juventus, proposta a sorpresa: annuncio spiazzante in diretta

L’addio di Dybala alla Juventus ha fatto molto rumore, ma in giornata è stato una proposta a sorpresa per il calciatore.

Da quando è stato ufficializzato l’addio di Paulo Dybala alla Juventus si sono susseguite tantissime indiscrezioni di mercato sull’argentino. Il calciatore, infatti, è seguito da tante squadre: Barcellona ed Atletico Madrid, passando per Napoli e Roma ed Inter.

Proprio i nerazzurri sono in pole position per ingaggiare Dybala, ma devono chiudere qualche cessione prima di poter sferrare il colpo decisivo per acquisire le prestazioni della ‘Joya’. Chi potrebbe approfittare di questa fase di stallo tra l’attaccante e l’Inter sono il Napoli e la Roma di José Mourinho.

Il club partenopeo, infatti, nonostante le smentite di Cristiano Giuntoli, è sempre più stuzzicato dalla possibilità di prendere Dybala, mentre la Roma ha individuato nell’argentino il primo obiettivo in caso di una cessione di Nicolò Zaniolo proprio alla Juventus che, però, è stata ancora ‘accostata’ alla ‘Joya’.

Dybala-Juventus, la proposta di Pogba: “Gli ho chiesto di giocare insieme”

In giornata, infatti, c’è stato un ‘annuncio spiazzante’ su Dybala e la Juventus. Paul Pogba, di fatto, ha parlato così dell’argentino nel corso della sua conferenza stampa di presentazione: “Non ho parlato con lui di vestire la maglia numero 10. Eravamo in vacanza insieme ed abbiamo parlato, ci siamo anche allenati insieme. E’ un buon amico. Gli ho solo riferito ‘Se torno alla Juve, non vuoi stare un po’ con me? Giochiamo insieme?”.

Quella di Pogba è stata sicuramente una sorta di ‘proposta indecente’, visto che tra Dybala e la Juventus non c’erano i margini per continuare ancora il loro rapporto. L’unica cosa certa è che l’argentino al 12 luglio non ha ancora una squadra e questo è un segnale chiarissimo dell’evoluzione del calcio.