Calciomercato Bologna, ora è tutto vero: l’hanno preso, esulta Mihajlovic

Dopo Lykogiannis ed Angeli, per il Bologna di Mihajlovic c’è un nuovo colpo ufficiale in sede di calciomercato.

Il Bologna l’anno scorso ha disputato un campionato molto tranquillo, visto che è terminato al tredicesimo posto. Gli emiliani hanno pensato anche ad un possibile qualificazione europea, ma poi infortuni e giocatori fuori per colpa del Covid hanno compromesso i piani della squadra di Sinisa Mihajlovic.

I felsinei comunque si sono tolti alcune soddisfazioni nelle ultime settimane della stagione, riuscendo a fermare squadre come Roma, Milan, Juventus e soprattutto l’Inter di Simone Inzaghi. Il successo del Dall’Ara contro i nerazzurri, infatti, è stato decisivo per le sorti dello Scudetto, vinto poi dalla squadra di Stefano Pioli.

Per il Bologna ora è tempo di pensare alla prossima stagione, tantoché ha già disputato la prima amichevole dove ha battuto per 8-0 la Settaurense ( squadra di Promozione). In sede di calciomercato, invece, bisogna registrare l’addio di Hickey (andato al Brentford), mentre c’è un’importante novità sul fronte acquisti.

Calciomercato Bologna, nuovo colpo per Mihajlovic: è ufficiale Ferguson

Come comunicato dallo stesso Bologna sul proprio profilo ufficiale di ‘Twitter’, infatti, c’è un nuovo acquisto per Sinisa Mihajlovic. Ecco la nota del club emiliano: “La società comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Aberdeen Fc il cartellino di Lewis Ferguson, il quale è un centrocampista centrale di piede destro con impostazione da mezzala che aiuta molto il reparto offensivo”.

L’annuncio del Bologna poi continua: “Ferguson, classe ‘99, è da un anno che gioca nella nazionale della Scozia ed ha contribuito agli ultimi tre quarti posti dell’Aberdeen. Il calciatore è prestante fisicamente, ma possiede comunque ottime qualità tecniche”. Il mediano è il terzo acquisto del Bologna, considerando che ha preso a zero Lykogiannis ed Angeli dall’Imolese.