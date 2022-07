Juventus, tifosi spiazzati: c’è l’ufficialità sul colpaccio in arrivo

Tifosi della Juventus spiazzati per quanto si è verificato questo pomeriggio a diverse centinaia di chilometri di distanza da Torino

Tra gli obiettivi della Juventus c’è anche Nicolò Zaniolo. Malgrado l’arrivo di Angel Di Maria, che in queste ore ha concesso un’intervista a ‘Dazn’, la formazione di Max Allegri sta cercando di portare a Torino pure Zaniolo, un profilo accostato ai bianconeri pure nelle scorse finestre di mercato.

Mai, tuttavia, il calciatore è apparso così vicino al passaggio in bianconero. Nonostante c’è nelle ultime ore si è verificata una novità che potrebbe rallentare l’operazione di mercato. I bianconeri dovranno infatti fronteggiare l’ultima trovata di Mourinho per arrivare al calciatore. Lo ‘Special’ ha preso una decisione importante sul 23enne giocatore della nazionale di Roberto Mancini.

Juventus, i bianconeri non mollano Zaniolo ma intanto il calciatore vola in Portogallo con José Mourinho

La Juventus ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo. Il passaggio del giocatore alla corte di Massimiliano Allegri sembra essere vicino, con la Roma che continua a chiedere una cifra importante da poter investire poi per ricercare il sostituto dell’ex Inter e Spezia.

L’attaccante italiano classe 1999 per il momento però è stato convocato dalla squadra giallorossa per la tournée in Portogallo. La formazione capitolina è arrivata all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 14.30. Unico assente Justin Kluivert, che dovrebbe lasciare il club nei prossimi giorni.

Ci sarà invece Zaniolo. L’eroe della Conference League scenderà in campo nelle amichevoli che attendono la Roma in attesa di capire quale sarà il suo futuro, oggi apparentemente vicino a tingersi di bianconero, come assicurato da un insospettabile tifoso bianconero che si è detto sicuro poiché ha ricevuto indicazioni da una fonte certa…