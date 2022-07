Bologna, terribile notizia per Mihajlovic: fiato sospeso per i tifosi

Non il migliore degli inizi di stagione per il Bologna di Mihajlovic, che rischia di dover fare a meno di una delle sue stelle per un po’.

Con l’avvicinarsi della stagione 2022/2023, in pieno calciomercato, i tifosi del Bologna non sanno cosa aspettarsi dalla loro squadra. Il progetto che avrebbe dovuto riportare in alto i felsinei sembra essersi arenato, e le aspettative riguardo una rinascita con l’arrivo del nuovo DS Sartori sembrano essere state ridimensionate. La cessione di Aaron Hickey è stata un duro colpo.

Il timore dei tifosi è che anche nel prossimo campionato il Bologna galleggerà a mezza classifica. Senza rischiare la retrocessione, fortunatamente, ma senza poter ambire a quell’Europa che invece è stata centrata da piazze con simili dimensioni ma maggiore ambizione o fortuna.

L’arrivo di Lewis Ferguson certo non ha scaldato la piazza, che al momento sembra più preoccupata di trattenere le stelle già in rosa. Si sogna Ilicic, certo, ma al momento ci si tiene stretti Arnautovic. Che però al “pronti via” della nuova stagione si è dovuto subito fermare per un infortunio.

Bologna, pronti via e Arnautovic si ferma

Il primo allenamento a Pinzolo dell’austriaco è durato 10 minuti. Poi, come riporta Il Resto del Carlino, il centravanti si è fermato dopo alcuni giri di corsa e ha chiamato i medici. Un problema alla schiena, sessione immediatamente interrotta e ritorno negli spogliatoi.

Arnautovic da alcune settimane è finito al centro dei discorsi di mercato. Piace alla Juventus, che cerca un vice-Vlahovic low cost ma affidabile e di spessore. Ma il Bologna non intende cederlo, come ha ribadito anche Sartori nei giorni scorsi. Sotto le Due Torri, del resto, a 33 anni l’austriaco si è ripreso un posto nel calcio che conta.

Tre anni in Cina, nello Shanghai SIPG. Poi il ritorno in Europa, 34 gare e 15 gol in rossoblù. La conferma che la sua carriera avrebbe potuto essere più luminosa, ma anche che parliamo di un giocatore di spessore. Il leader del Bologna, che però adesso spera di non averlo perso a lungo. Nei prossimi giorni i test medici diranno quanto durerà lo stop.