Occhio Juventus, l’assist di Mourinho è una manna. E Allegri se la ride

La Juventus lavora per la prossima stagione, ma arriva l’improvviso assist di Mourinho: la decisione è una manna e fa godere Allegri.

Gli arrivi di Pogba e Di Maria sono finalmente ufficiali, ma la Juventus non ha certo finito qui. Le ambizioni dei bianconeri sono tornate altissime, con la formazione piemontese che ha voglia di rilanciarsi quanto prima in alto e tornare presto a vincere. Sia in Italia, che in Europa.

Per farlo, ovviamente, il DS Cherubini sta conducendo un mercato ambizioso e pieno zeppo di top player. Allegri non vuole trascorrere un’altra stagione con la sola speranza della qualificazione in Champions, ragion per cui bisogna fare le cose in grande.

In tal senso, allora, occhio alle novità che arrivano dalla Capitale. Nicolò Zaniolo resta tra gli obiettivi principali della Vecchia Signora, che spera di condurre all’ombra della Mole anche l’ex talentino scuola Inter.

Juventus, occhio alla decisione di Mourinho su Zaniolo: che assist ad Allegri

Secondo quanto riportato via Twitter dal collega ed esperto di mercato, Nicolò Schira, il futuro di Zaniolo alla Roma è sempre più vicino ad una conclusione. “La presenza di Nicolò Zaniolo domani nella seconda amichevole stagionale della Roma appare in forte dubbio: oggi il fantasista si è allenato a parte e appare sempre più un corpo estraneo nel progetto giallorosso. Lo stesso Mourinho spera che il tormentone si concluda presto”.

Così, il giornalista racconta del caso Zaniolo e della volontà dello stesso Special-One di arrivare ad una pronta soluzione. Una decisione che può diventare un piccolo (ma grande) assist per l’omologo Allegri, che dalla sua si sfrega le mani e se la ride. Con l’arrivo anche del giovane giallorosso, la sua Juventus sarebbe nuovamente un top team.