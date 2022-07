Roma, Mourinho ha deciso: c’è l’ufficialità, addio a un passo

Dopo gli arrivi di Matic, Celik e di Mile Svilar, in sede di calciomercato c’è stata un’importante decisione presa da Mourinho.

La Roma di José Mourinho, dopo il grandissimo successo della Conference League, si sta preparando per la prossima annata, la quale si prospetta molto intensa. Il team capitolino, infatti, ha l’obbligo di tornare a competere per tornare a partecipare ad un’edizione della Champions League.

Ma i giallorossi per disputare di nuovo la massima competizione europea per club hanno bisogno di colmare il gap con Milan, Inter, Napoli e Juventus (ovvero le prime quattro del campionato scorso). Mourinho è consapevole di questo, tantoché ha più volte ribadito la necessità di rinforzare il proprio gruppo.

I Friedkin e Tiago Pinto, proprio per quest, si stanno impegnando per non scontentare l’ex allenatore di Inter e Real Madrid. La Roma, infatti, ha preso a zero Matic e Mile Svilar e poi ha prelevato a titolo definitivo Celik dal Lille. In queste ore, inoltre, c’è stata un’importante decisione in sede di calciomercato da parte di José Mourinho.

Roma, Mourinho ha deciso di non convocare Kluivert per il ritiro in Portogallo: i motivi

Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il tecnico portoghese non ha convocato Justin Kluivert per il ritiro in Portogallo della sua squadra. I giallorossi sono partiti in giornata alla volta del paese lusitano, ma senza il giocatore olandese che l’anno scorso ha giocato in prestito in Francia con la maglia del Nizza.

Ci sono due motivi per questa decisione di Mourinho di non convocare Kluivert. Secondo quanto raccolto da ‘Il Tempo’, infatti, l’olandese non è partito con i suoi compagni per il Portogallo sia per un problema fisico che per motivi di calciomercato. L’ex Ajax, di fatto, è in uscita dalla squadra giallorossa, che ha preferito lasciarlo nella Capitale.