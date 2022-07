Calciomercato Monza, l’ufficialità fa esultare Galliani: i tifosi ora sognano

Il Monza si prepara alla prima stagione in Serie A e l’AD Galliani esulta dinanzi alla nuova ufficialità: adesso i tifosi possono sognare.

La promozione in Serie A è stato un risultato a dir poco storico, ma adesso il Monza è pronto a fare sul serio. L’ambizione dei brianzoli non è quella di essere una semplice comparsa al suo primo anno nella massimo campionato, ma di costruire qualcosa per avviare un ciclo importante.

Un ciclo importante che il Monza intende costruire attraverso un mercato meticoloso e, di certo, non da semplice neopromossa. Gli arrivi di Pessina, Candreva, Ranocchia e tanti altri ancora assicurano la voglia di Galliani e Berlusconi di fare sognare i tifosi.

Anche perché le suggestioni estive non mancano e i grandi nomi tornano presto ad affollare le fantasie dei supporters brianzoli. Grandi nomi come quelli di Mauro Icardi, di nuovo al centro delle mire di Galliani.

Monza, occhio al futuro di Icardi: l’ufficialità fa sognare i tifosi, che assist a Galliani

E allora grande attenzione verso le ultime che arrivano da Parigi. Il PSG ha reso ufficiale l’esclusione di diversi calciatori dalla prossima tournée estiva, che vedrà gli uomini di Galtier impegnati in alcune amichevoli di preparazione in Giappone. Tra i tanti lasciati fuori (ormai messi da parte nel progetto tecnico francese), compare anche e soprattutto il nome di Mauro Icardi.

Una notizia che, certo, era nell’aria, ma che adesso è finalmente definitiva. Galliani e il Monza restano alla finestra: riportare l’ex capitano dell’Inter in Serie A sarebbe un colpo da incorniciare. E l’ufficialità delle ultime ore potrebbe rappresentare un ulteriore assist all’AD brianzolo, maestro nel cavare il massimo dalle occasioni di mercato. Intanto, i tifosi sognano e incrociano le dita.