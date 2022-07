L’Inter chiude a Dybala? L’annuncio in diretta non lascia dubbi

In merito alla possibilità di vedere Paulo Dybala con la maglia dell’Inter giungono importanti dichiarazioni.

Arrivati alla metà di luglio, non ci sono ancora novità sul futuro dell’attaccante argentino. Paulo Dybala è praticamente un giocatore svincolato, dopo aver concluso il rapporto con la Juventus senza spiragli di rinnovo. Una situazione che ogni giorno si protrae e dà la sensazione che nessuna opportunità soddisfi le richieste de ‘La Joya’ e che al contempo nessun club intenda fare più di ciò che può per portarlo in squadra.

È il caso principalmente dell’Inter. Il club con l’ad Marotta è sicuramente quello più vicino all’argentino e tra le parti ci sono costanti contatti ormai da oltre un mese, ma non è arrivato l’affondo definitivo.

Nel frattempo, i nerazzurri hanno ripristinato la coppia dello scudetto, ovvero Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, mentre il tecnico Inzaghi continua a considerare una pedina importante anche Joaquin Correa. Insomma, in attacco lo spazio non è poi tanto.

Inter, le parole di Inzaghi sul possibile arrivo di Dybala

Ai microfoni di ‘SportItalia’ dalla preparazione estiva dell’Inter è intervenuto proprio l’allenatore Simone Inzaghi, dopo l’amichevole dei nerazzurri contro il Lugano: “Lautaro e Lukaku si capiscono bene e si divertono a giocare insieme, ma voglio sottolineare anche la prestazione di Correa che è entrato e ha fatto benissimo. Senza dimenticare Dzeko che ha anticipato il rientro”.

Inzaghi non sembra fremere per l’arrivo di Dybala e anzi sottolinea la posizione che Correa sta occupando da trequartista: “È una soluzione, davanti siamo a posto così. Sarei stato contento anche di tenere lo stesso attacco dell’anno scorso, che ha fatto più gol di tutte. Poi abbiamo anche riportato a casa Lukaku…”. Insomma, parole che di certo non aprono a un altro innesto offensivo.