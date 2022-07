Calciomercato Roma, ecco il regalo per Mourinho: colpo da urlo a sorpresa

José Mourinho vuole aggiungere qualità e gol alla sua Roma: svelata la nuova pista di mercato per la formazione giallorossa

La Roma non si ferma al rinnovo di Gianluca Mancini. I giallorossi, dopo aver prolungato il contratto con il difensore centrale, puntano i riflettori sul mercato in entrata. L’obiettivo della squadra di José Mourinho è quello di rinforzare l’organico in ogni reparto. Il nuovo nome nel mirino è un giocatore dell’Atalanta.

I giallorossi hanno prelevato proprio dalla formazione orobica, nel 2019, il difensore Mancini. Questa volta gli occhi della società capitolina si sono posati sulla formazione allenata da Gian Piero Gasperini per un trequartista. Un uomo in grado di accendere la Roma in zona gol.

Roma, Mourinho guarda in casa Atalanta: i giallorossi hanno messo nel mirino il trequartista croato Pasalic

Secondo ‘Sportitalia’, la società giallorossa ha chiesto informazioni all’Atalanta per Mario Pasalic. Il trequartista croata fa gola a José Mourinho, che lo inserirebbe nei suoi meccanismi di gioco. La squadra capitolina, che ha perso Mkhitaryan, passato all’Inter a parametro zero, recupererebbe con il calciatore di Gasperini il bottino realizzativo perso con l’addio dell’armeno.

Mario Pasalic, infatti, nella scorsa stagione ha firmato 14 reti, 13 dei quali sono giunti in campionato. Il calciatore croato ha un contratto fino al 2025 con la formazione bergamasca, ora la Roma proverà a sottrarlo all’Atalanta.

Nel caso in cui la strada per l’ex Chelsea dovesse rivelarsi irraggiungibile, i giallorossi potrebbero ripiegare su un calciatore serbo, Sasa Lukic, del Torino. Il centrocampista, che spegnerà 26 candeline il prossimo 13 agosto, nel passato campionato ha firmato 5 reti. Anche il suo profilo piace molto alla dirigenza romanista. Il centrocampista centrale ex Partizan Belgrado ha un contratto con i granata fino a giugno 2024.