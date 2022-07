Roma, adesso è ufficiale: esulta Mourinho, c’è la firma

La Roma, dopo gli ingaggi di Matic e Celik, piazza un’altra operazione di mercato: arrivata l’ufficialità, Mourinho può sorridere.

La Roma continua a muoversi sul mercato al fine di allestire una squadra maggiormente competitiva e accontentare così l’inquieto José Mourinho, tornato a chiedere rinforzi di qualità. I riflettori, al momento, sono puntati su Davide Frattesi del Sassuolo: novità sono attese a breve, visto che i club oggi avranno modo di confrontarsi ancora. In attesa di sviluppi, nella mattinata odierna è stata ufficializzata un’altra operazione destinata a far sorridere il tecnico portoghese.

Gianluca Mancini, infatti, ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2027. Ad annunciarlo è stato il club giallorosso, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito. “Gianluca si è ritagliato negli anni un ruolo importante dentro e fuori dal campo. Lo ha fatto grazie alla cultura del sacrificio, alla volontà di sottrarsi agli alibi e alla sua capacità di essere leader” le parole del direttore generale Tiago Pinto, che nelle ultime ore è riuscito a sbloccare la trattativa con il suo agente.

Mancini, nell’ultima stagione, è divenuto una colonna portante della formazione capitolina. A confermarlo sono le 45 apparizioni complessive registrate (“condite” un gol ed un assist) e la promozione a vice capitano, decisa proprio da Mourinho. Le cifre del nuovo accordo non sono state divulgate dalla società tuttavia ‘Il Corriere dello Sport’ parla di un ingaggio che da 2 milioni salirà a 3 più bonus.

Roma, ufficiale il rinnovo di contratto di Mancini: Cristante in bilico

Un colpo importante, destinato a consolidare il reparto difensivo giallorosso. Chiusa la pratica Mancini, ora Pinto dovrà cercare di archiviare anche quella riguardante Bryan Cristante il cui contratto con la Roma terminerà nel 2024. Ieri il dirigente ha incontrato il suo agente Beppe Riso tuttavia il summit non si è rivelato sufficiente per individuare un’intesa ritenuta soddisfacente dalle parti intervenute.

Il giocatore, in particolare, ha chiesto un adeguamento dello stipendio (da 1.8 a 3.5 tra parte fissa e bonus). La società, invece, non vorrebbe discostarsi troppo dalle cifre attualmente percepite. Si continuerà a trattare ma intanto sono diverse le squadre che si sono messe alla finestra in attesa di vedere che piega prenderanno gli eventi, compreso il Siviglia. Il futuro di Cristante appare tutto da scrivere.