“Proverò ad accontentarlo”: Inter, l’annuncio del presidente gela il club

Si complica l’affare in casa Inter? L’annuncio del presidente è stato molto chiaro, ed ora c’è bisogno di una sterzata per chiudere.

Il calciomercato è fatto notoriamente da giochi di dichiarazioni non sempre veritiere, speculazioni ed anche retroscena che a volte nascondono delle verità impensabili. Ed allora ecco che ci si ritrova anche a dover fare i conti con parole che vanno a volte interpretate, e che possano anche cambiare di netto quello che accade sui tavoli delle trattative. Sono settimane, ad esempio, che l’Inter è sulle tracce di Gleison Bremer. Dopo una stagione importante con la maglia del Torino, il difensore sembra pronto al salto in una squadra importante.

E ci sono stati accostamenti negli ultimi mesi. L’Inter è in cima alla lista delle squadre interessate al giocatore, anche se ci sono anche altri club come Juventus ed altri interessamenti esteri. Eppure, ad oggi nulla si è mosso anche perchè la squadra nerazzurra ha bisogno prima di chiarire alcune questioni interne.

Inter, l’annuncio di Cairo su Bremer

La sessione estiva di calciomercato è ancora lunga, ma cominciando la stagione con un largo anticipo rispetto alla date classica (anche in vista del Mondiale invernale) è chiaro che le squadre abbiano fretta di chiudere, soprattutto per quei giocatori che andrebbero a rappresentare dei pilastri per la prossima stagione. Bremer, in questo senso, è un elemento che piace molto all’Inter.

In queste ore, però, è arrivato l’annuncio di Urbano Cairo. Le dichiarazioni del presidente del Torino sono state riportate da ‘LaPresse’, ed hanno toccato anche l’argomento Bremer. “Il giocatore è un ragazzo straordinario, gli ho detto che nel momento in cui sarebbe arrivata una offerta adeguata l’avrei venduto”, ha spiegato Cairo che poi ha dato spazio anche a quelle che sono le cifre che aleggiano attorno al giocatore. “Ma tutto è relativo, perché se sento parlare di 70 milioni per Skriniar credo che Bremer valga più delle cifre che circolano”, ha tuonato il presidente. “Il mio obiettivo è di accontentarlo e lo farò“, le parole di Cairo.

Insomma, dichiarazioni che rappresentano un chiaro segnale per l’Inter. Mettere le mani su Bremer, portarlo a Milano, vorrà dire essere pronti a sborsare una cifra importante, o quantomeno quella che si aspetta il Torino per lasciarlo partire. Niente sconti.