“Sarà nostro, ve lo assicuro”: Juventus, l’annuncio di mercato spiazza tutti

L’annuncio in casa bianconera ha spiazzato tutti i tifosi della Juventus. La notizia, stando alla fonte, pare sia certa.

Per la Juve il mercato sta prendendo una piega importante, che forse nemmeno alcuni tifosi si aspettavano. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ed i vari annunci legati alla volontà di dare un occhio di attenzione ai bilanci, la piazza ha cominciato a temere una possibile regressione sotto il punto di vista degli acquisti in casa bianconera.

Cosi, però, non è stato. La dirigenza ha lavorato (e lo sta continuando a fare) con intelligenza, piazzando colpi sostenibili ma comunque importanti per la compagine bianconera. Per Massimiliano Allegri gli arrivi di Paul Pogba ed Angel Di Maria sono importanti ed ovviamente danno a tutta la rosa la possibilità di aumentare il livello.

Juventus, l’annuncio di Ezio Greggio spiazza tutti

Il mercato non è finito, e nelle prossime settimane si continuerà a lavorare su alcuni nomi che stuzzicano anche i tifosi. Tra questi c’è anche quello di Niccolò Zaniolo, talento che la Roma potrebbe lasciar partire proprio in questa sessione di calciomercato. Se ne parla tanto, ed in queste ore a prendere parola ci ha pensato anche un noto personaggio nel mondo dello spettacolo.

Ezio Greggio, noto tifoso bianconero, ha parlato proprio di Zaniolo, con un annuncio che sta facendo tremare i tifosi: “Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: ‘Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve’… ( fonte certa )”, le parole del noto conduttore, tra le altre cose, de ‘Striscia la notizia’.