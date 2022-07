Napoli, non solo Koulibaly: scoppia il caso, botta e risposta in diretta

Tante situazioni sono ancora in sospeso in casa Napoli. Sul filo del rasoio non c’è soltanto Kalidou Koulibaly: un altro addio sarebbe piuttosto vicino.

Al centro dell’interesse nel mondo azzurro in questo momento c’è sicuramente Koulibaly, il difensore del Napoli destinato a essere il capitano della squadra nella prossima stagione. Tuttavia, la successione a Lorenzo Insigne potrebbe non verificarsi poiché il calciatore sarebbe in procinto di cambiare squadra: il Chelsea ha avanzato la sua irresistibile proposta.

La notizia scuote i tifosi partenopei, che perderebbero un pilastro della rosa dopo l’addio anche di Lorenzo Insigne, David Ospina e quello quasi certo di Dries Mertens, oltre Faouzi Ghoulam.

Un Napoli nuovo, con tanti tasselli ancora da occupare e a tal riguardo diversi dubbi, compreso capire su chi puntare per quello che appare come un nuovo ciclo in assoluto da parte della squadra azzurra.

Napoli, anche Politano tra i partenti: le parole di Spalletti

Tra i partenti figura anche Matteo Politano. Il giocatore non è stato messo in uscita dal Napoli, tuttavia l’attaccante avrebbe espresso il desiderio di cambiare squadra per avere un progetto che punti maggiormente sulla sua figura. A tal proposito, l’accoglierebbe volentieri al Valencia Rino Gattuso.

In occasione della conferenza stampa coi tifosi tenutasi a Dimaro in ritiro, Luciano Spalletti ha parlato anche del suo calciatore Politano: “Se non mi esprimo è perché per me rimangono tutti. Tu hai citato Politano (rivolgendosi ai tifosi, ndr), ma possono essercene anche altri che non sono contenti e soddisfatti. Io Politano lo tengo volentieri a giocare nel Napoli. Politano è quello che ha fatto più presenze di tutti nell’attacco del Napoli: più di Insigne, più di Osimhen, più di Lozano, più di Zielinski, più di tutti. Solo Elmas ha fatto più presenze di lui. Io gli ho messo a disposizione tutto quello che potevo per esprimersi al meglio”.