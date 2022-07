Juve, Allegri cambia ruolo a Pogba: il nuovo tema tattico

Quale sarà il ruolo di Pogba nella nuova Juventus di Allegri? Il centrocampista francese potrebbe agire da mezz’ala nel nuovo 4-3-3, ma attenzione anche alle possibili novità in vista della nuova stagione

Annuncio ufficiale e maglia numero 10 sulla schiena: Pogba è un nuovo giocatore della Juventus e si prepara a trascinare il centrocampo bianconero in vista dell’imminente inizio di stagione. Forza fisica, esperienza e qualità: sorride Allegri, il quale ritroverà il centrocampista francese al centro della linea di metà campo.

Quale sarà il ruolo di Pogba nella nuova Juventus di Allegri. Allegri dovrebbe utilizzarlo nella posizione di mezz’ala destra nel 4-3-3. Non è escluso che il tecnico bianconero possa valutare anche il passaggio al 4-2-3-1 con l’ex United schierato nella posizione di mediano davanti alla difesa.

Allegri lavorerà sul nuovo assetto tattico già delle prime fasi del ritiro. Calciomercato ancora in evoluzione, massima attenzione anche alla situazione legata al futuro di De Ligt. Il difensore olandese potrebbe dire alla Juventus già nel corso delle prossime ore. Cherubini, Nedved e Arrivabene potrebbero accettare un’offerta complessiva da 90 milioni di euro.

Il nuovo ruolo di Pogba trasforma la Juventus: sarà 4-3-3

Come accennato, Allegri punterà con forte decisione su Pogba nel ruolo di mezz’ala sinistra. Non è escluso che la Juventus possa spingere il piede sull’acceleratore su Zaniolo per trasformare l’attuale esterno offensivo giallorossa nella nuova mezz’ala destra della Juventus.

50 milioni le richieste della Roma, la Juventus vorrebbe avvicinarsi a un’offerta complessiva di 40 milioni di euro con 10 milioni di euro di base fissa, più 30 milioni di euro per l’obbligo di riscatto. Sono attese novità già nel corso dei prossimi giorni. La cessione di De Ligt potrebbe accelerare le operazioni.