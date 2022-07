Calciomercato Cagliari, tutto definito: accordo raggiunto per Joao Pedro

Il Cagliari del presidente Giulini ha trovato l’intesa per Joao Pedro: nelle prossime ore si concretizzerà l’affare dell’estate rossoblù

Il nuovo Cagliari vuole tornare prontamente in Serie A dopo la retrocessione della passata stagione. Una delusione cocente per i tifosi sardi che hanno assistito impotenti al naufragio della propria squadra. I rossoblù vogliono costruire una rosa giovane e di prospettiva per ripresentarsi al grande calcio italiano.

Il club cagliaritano sta però per completare un addio doloroso. Quello di Joao Pedro. L’attaccante brasiliano naturalizzato italiano è ormai ad un passo dal lasciare l’Italia dopo otto anni di permanenza. L’attaccante arrivò nel 2014 dall’Estoril Praia, formazione portoghese.

Cagliari, Joao Pedro al Fenerbahce: l’attaccante in Turchia per 6.5 milioni di euro più bonus

Il Cagliari si prepara a salutare il suo riferimento. I rossoblù del presidente Giulini hanno raggiunto l’accordo con il Fenerbahce per il trasferimento di Joao Pedro. Ai sardi andranno 6.5 milioni di euro più bonus. Gli agenti dell’italobrasiliano, come spiega la redazione di ‘gianlucadimarzio.com’ venerdì sono attesi in Turchia per discutere insieme al presidente dei dettagli finali dell’operazione.

Una cifra interessante per la società sarda che potrà così investire il gruzzoletto sul mercato per provare a riportare subito la squadra in Serie A.

Joao Pedro firmerà un contratto di tre anni con il club turco, giunto secondo nel passato campionato alle spalle del Trabzonspor. Il calciatore della nazionale di Roberto Mancini lascerà il Cagliari dopo 270 partite in cui ha segnato 86 reti.

Particolarmente importante il suo contributo realizzativo negli ultimi anni. Nella passata stagione ha firmato 13 gol che non sono bastati alla salvezza del Cagliari. Prima ha siglato 16 marcature nella 2020-2021 e un anno prima, nella 2019-2020, ha timbrato il cartellino per ben 18 volte.